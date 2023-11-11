Anasayfa Video Galeriler Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza 11 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 11:05 Güncelleme: 11 Kasım 2023 Cumartesi 11:05 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654f35c3b8063a258f109403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü Sağlık Bakanı Koca’nın bu el hareketi büyük tepki çekti TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Araç alev aldı Uzungöl hayalet kasabaya dönüştü İncirlik Hava Üssü'nden tedirgin eden siren sesleri Antalya'da öldüren gasp intikamı! Bursa - İstanbul yolunda bitmeyen kuyruk Bağdat Caddesi'nde sabaha kadar süren 10 bin TL'lik nöbet İsrail askerleri, bir Filistinliyi canlı kalkan yaptı