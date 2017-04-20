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  3. 20 Nisan 2017 13:50

15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki gişe çalışmaları havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayacak olan serbest geçiş çalışmalarında gişelerin kaldırılması sırasında oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi. Çalışmaların 15 Temmuz'da bitmesi hedefleniyor.

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