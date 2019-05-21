15 Temmuz Şehitler Köprüsünden atlayan şahsın cansız bedeni bulundu
21 Mayıs 2019 19:50
15 Temmuz Şehitler Köprüsünden atlayan şahsın cansız bedeni bulundu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilini yakıp köprüden atlayan şahsın cansız bedeni deniz polisi ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri tarafından bulundu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akşam saatlerinde Anadolu Yakası’ndan Avrupa istikametine gelen B.K. (46) isimli şahıs, önce otomobilini yakmış ardından köprüden atlayarak intihar etmişti. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken...