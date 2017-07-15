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  3. 15 Temmuz 2017 19:45

15 Temmuz Şehitler Köprüsüne akan insan seli havadan görüntülendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenlerinin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne vatandaşlar akın ediyor. Türk bayraklarıyla köprüye yürüyen vatandaşlar havadan görüntülendi.

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