Anasayfa Video Galeriler Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ''Gezi'' pankartı astılar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ''Gezi'' pankartı astılar 31 Mayıs 2022 Salı Saat: 10:50 Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümü dolayısıyla TİP'li milletvekilleri İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Gezi' pankartı asmak istedi. Polis olaya müdahe etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6295c8de6c0425260c459393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beren Saat ve Kenan Doğulu herkesin içinde aşka geldi İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine günaydın baskını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar emiri ile temelini attığı fabrika sökülüyor Yoga yasağı infial yaratmıştı: 200 kadın yoga yaparak protesto etti Elinde ekmekle oturan yaşlı kadına tekme! Çocuk hırsızı sandılar... Esenyurt’ta camide çocuğa taciz iddiasına linç girişimi Ankara'da minibüs kazası: Çok sayıda yaralı var Düğünde akılalmaz olay: Düğün salonunun üst katında çalışan bir işçi salona böyle düştü Dev yılan paniği: Burun buruna geldi, korkup çığlık attı