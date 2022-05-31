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  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ''Gezi'' pankartı astılar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ''Gezi'' pankartı astılar

Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümü dolayısıyla TİP'li milletvekilleri İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Gezi' pankartı asmak istedi. Polis olaya müdahe etti.

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