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  3. 30 Haziran 2017 15:15

15 Temmuz Şehitler Köprüsüne mastik asfalt döküldü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asfalt dökme çalışmaları başladı. Köprüye mastik asfalt dökme işlemi başlarken, asfalt çalışması havadan görüntülendi.

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Taksimde lüks bir cip alev alev yandı
Taksimde lüks bir cip alev alev yandı
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Güvenlik görevlisinin dikkati olası bir kazayı engelledi
Güvenlik görevlisinin dikkati olası bir kazayı engelledi
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150 dönüm tarladan 50 ton arpa çaldılar
150 dönüm tarladan 50 ton arpa çaldılar
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Termometreler 40 dereceyi gösterdi, İstanbullular kavruldu
Termometreler 40 dereceyi gösterdi, İstanbullular kavruldu
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Soyguncular havaya ateş açarak kaçtı
Soyguncular havaya ateş açarak kaçtı
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İmam gece ezan okuyunca, ilçe halkı darbe girişimi sandı
İmam gece ezan okuyunca, ilçe halkı darbe girişimi sandı