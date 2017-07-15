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  3. 15 Temmuz 2017 19:15

15 Temmuz temalı canlı resim havadan görüntülendi

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nde eğitim gören yüzlerce minik öğrenci, yaptıkları canlı resimle "15 Temmuz’u unutma” mesajı yazdı. Öğrencilerin Türk Bayraklı mesajı havadan görüntülendi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsüne akan insan seli havadan görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsüne akan insan seli havadan görüntülendi
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