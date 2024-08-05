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15 Temmuz'un yeni ses kayıtları ortaya çıktı

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Eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikasta giden time yardım eden 2 astsubayın telsiz konuşmaları deşifre edildi.

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