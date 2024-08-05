Anasayfa Video Galeriler Gündem 15 Temmuz'un yeni ses kayıtları ortaya çıktı 15 Temmuz'un yeni ses kayıtları ortaya çıktı 05 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 14:01 Güncelleme: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 14:01 Eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikasta giden time yardım eden 2 astsubayın telsiz konuşmaları deşifre edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b0b1198c49ddfc9c0fd4b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 yaşındaki minik mühendis 100 bin TL'lik teknolojiyi evinde üretti Robot süpürge bomba gibi patladı Bir ülke karıştı; protestolar sonrasında Başbakan ülkeden kaçtı Gelecek, geliyor derken, geldi... Türkiye'nin kabusu 30 yıl sonra gerçek oldu ''Drift''çi trafik magandası vatandaşı çileden çıkardı Adana'nın kanallarında yüzen yumurcaklar ''pes'' dedirtti Cihangir'in rengarenk merdivenlerini Filistin bayrağına boyadılar İstanbul'da vale cinayeti Asrın felaketi bölgesinde ''ata tohumları'' ile gelen hasat başladı