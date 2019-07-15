15 Temmuz’un yıl dönümünde vatandaşlar şehitlikte dua etti
15 Temmuz 2019 11:25
15 Temmuz’un yıl dönümünde vatandaşlar şehitlikte dua etti
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar Edirnekapı’da bulunan 15 Temmuz Şehitliği’ndeki kabirleri başında anıldı. Sabahın erken saatlerinde şehitlerin kabri başına gelen aile üyeleri ve vatandaşlar Kuran-ı Kerim okudu. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci askerlere karşı koydukları esnada şehit olan 15 Temmuz Şehitleri, Edirnekapı’da bulunan 15 Temmuz...