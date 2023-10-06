15. Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne Türkiye damgası

Bu yıl 15.si düzenlenen 15.Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne Türkiye; yapımcılar, yönetmenler, oyuncular ve bürokratlardan oluşan 30 kişilik bir ekiple güçlü bir şekilde katıldı.

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