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  3. 19 Aralık 2018 10:48

15 yaşındaki çocuk annesinin alkışları arasında ölüme uçtu

Ukrayna'da 15 yaşındaki çocuk, annesinin alkışları eşliğinde bir binanın 14. katında ev yapımı paraşütle atladı. Paraşütü açılmayan çocuk, zemine çakılıp hayatını kaybetti.

Bilgin Pro
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