Anasayfa Video Galeriler Gündem 15 yaşındaki genç kız ambulanstan atlayarak öldü 15 yaşındaki genç kız ambulanstan atlayarak öldü 27 Ağustos 2023 Pazar Saat: 22:30 Kocaeli'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 15 yaşındaki kız çocuğu hastaneye nakledilirken seyir halindeki ambulanstan atlayarak hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64eba44df86b2d0c5b403823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çünkü kira değil, barınma krizi! Görme engelli kadın sokağa atıldı İstanbul'da denizde can pazarı kamerada AK Partili Yavuz'dan tepki çeken açıklama: ''Allah için soruyorum...'' İstanbul'da yine silahlı saldırı: Yaralılar var! Türkiye'nin en çılgın araba yarışı FormuLAZ'da inanılmaz görüntüler Antalya'da Tarzan gerginliği; ortalık birbirine girdi Marmara Adası’nda can pazarı: Bir kişi öldü Sigarayı bırakıp, milyonların hayalini gerçek yaptı Marmaray'da korkunç intihar