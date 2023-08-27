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15 yaşındaki genç kız ambulanstan atlayarak öldü

Kocaeli'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 15 yaşındaki kız çocuğu hastaneye nakledilirken seyir halindeki ambulanstan atlayarak hayatını kaybetti.

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