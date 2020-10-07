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  3. 07 Ekim 2020 17:50

15 yaşındaki kıza iğrenç taciz!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, caddede yürüyen 15 yaşındaki kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 39 yaşındaki zanlı önce sağır ve dilsiz numarası yaptı. daha sonra pişmanlık duyduğunu söyledi.

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