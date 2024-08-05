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  4. 15 yaşındaki minik mühendis 100 bin TL'lik teknolojiyi evinde üretti

15 yaşındaki minik mühendis 100 bin TL'lik teknolojiyi evinde üretti

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Zonguldak'ta yaşayan 15 yaşındaki yapay zeka mühendisi adayı minik Egehan, 100 bin liralık gözlüğün prototipini üretmeyi başardı.

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