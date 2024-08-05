Anasayfa Video Galeriler Gündem 15 yaşındaki minik mühendis 100 bin TL'lik teknolojiyi evinde üretti 15 yaşındaki minik mühendis 100 bin TL'lik teknolojiyi evinde üretti 05 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 14:11 Güncelleme: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 14:11 Zonguldak'ta yaşayan 15 yaşındaki yapay zeka mühendisi adayı minik Egehan, 100 bin liralık gözlüğün prototipini üretmeyi başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b0b37e983b9469750b40f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 Temmuz'un yeni ses kayıtları ortaya çıktı Robot süpürge bomba gibi patladı Bir ülke karıştı; protestolar sonrasında Başbakan ülkeden kaçtı Gelecek, geliyor derken, geldi... Türkiye'nin kabusu 30 yıl sonra gerçek oldu ''Drift''çi trafik magandası vatandaşı çileden çıkardı Adana'nın kanallarında yüzen yumurcaklar ''pes'' dedirtti Cihangir'in rengarenk merdivenlerini Filistin bayrağına boyadılar İstanbul'da vale cinayeti Asrın felaketi bölgesinde ''ata tohumları'' ile gelen hasat başladı