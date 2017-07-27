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  3. 27 Temmuz 2017 13:15

15 yaşındaki Sevde için 100 bin lira gerekiyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Sevde Ömeroğlu, 14 yıldır kanser ile mücadele ediyor. Beynindeki tümörün kötü huylu olması sebebiyle yedi kez ameliyat olan Sevde’nin son ameliyatı için 100 bin lira gerekiyor.

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