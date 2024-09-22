150 bin TL'lik evlilik kredisine başvuracaklar dikkat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmesi için özel internet sitesi hazırladı.

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