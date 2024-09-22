Anasayfa Video Galeriler Gündem 150 bin TL'lik evlilik kredisine başvuracaklar dikkat 150 bin TL'lik evlilik kredisine başvuracaklar dikkat 22 Eylül 2024 Pazar Saat: 12:05 Güncelleme: 22 Eylül 2024 Pazar 12:05 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmesi için özel internet sitesi hazırladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66efdde36295d14906031e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM Otoyolu'nda ölümle dans kamerada Adana'yı sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük tepki Erdoğan New York'ta böyle karşılandı Mourinho'dan derbi sonrası şaşırtan hareket Otobüste panik anları... Oksijen tüpü açılınca yolcular kapıya hücum etti Şişli'de plazada yangın paniği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan motorsiklet performansı Mert Hakan Yandaş'tan derbi öncesi dikkat çeken paylaşım