Anasayfa Video Galeriler Gündem 150'inci saat mucizesi! Bir çocuk daha kurtarıldı 150'inci saat mucizesi! Bir çocuk daha kurtarıldı 12 Şubat 2023 Pazar Saat: 10:46 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altında kalan bir çocuğun 150 saat sonra kurtarıldığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e8995afd3fa26a9b4b1c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Nebati'nin yer kapma telaşı, Erdoğan'ın dikkatini dağıttı Depremde canlarını hiçe saydılar! Kahraman hemşireler kamerada ''Depremzedelere yardım götürüyoruz'' dediler, gerçek ortaya çıkınca tutuklandılar Gökyüzünde esrarengiz görüntü! Savaş uçağı tanımlanamayan cismi vurdu Depremde 11 yakınını kaybeden AK Partili vekilin gözyaşları Mansur Yavaş'tan deprem bölgesinde ''salgın hastalık'' uyarısı Enkaz kurtarma ekibinin üstüne çöktü! Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra yardım için açıldı Özdağ: ''Ben niye özür dileyeyim? Kendisi özür dilesin''