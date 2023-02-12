  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 150'inci saat mucizesi! Bir çocuk daha kurtarıldı

150'inci saat mucizesi! Bir çocuk daha kurtarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altında kalan bir çocuğun 150 saat sonra kurtarıldığını açıkladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bakan Nebati'nin yer kapma telaşı, Erdoğan'ın dikkatini dağıttı
Depremde canlarını hiçe saydılar! Kahraman hemşireler kamerada
''Depremzedelere yardım götürüyoruz'' dediler, gerçek ortaya çıkınca tutuklandılar
Gökyüzünde esrarengiz görüntü! Savaş uçağı tanımlanamayan cismi vurdu
Depremde 11 yakınını kaybeden AK Partili vekilin gözyaşları
Mansur Yavaş'tan deprem bölgesinde ''salgın hastalık'' uyarısı
Enkaz kurtarma ekibinin üstüne çöktü!
Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra yardım için açıldı
Özdağ: ''Ben niye özür dileyeyim? Kendisi özür dilesin''