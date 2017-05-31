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  3. 31 Mayıs 2017 18:45

16 işçinin hayatını kaybettiği köy TEOG birincisi çıkardı

Siirt’in Şirvan ilçesinde 16 işçinin hayatını kaybettiği Maden köyü TEOG’da Türkiye birincisi çıkardı.

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Şehit ateşi Mersine düştü
Şehit ateşi Mersine düştü
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Minibüsün altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu
Minibüsün altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan noktasını imha etti
Azerbaycan ordusu, Ermenistan noktasını imha etti
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HDPli Koncaya 2 yıl 6 ay hapis cezası
HDPli Koncaya 2 yıl 6 ay hapis cezası
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Beytüşşebapta gurur veren tablo
Beytüşşebapta gurur veren tablo
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Atıklar süs eşyası oldu
Atıklar süs eşyası oldu