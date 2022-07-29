Anasayfa Video Galeriler Gündem 16 katlı binada yangın faciası: 8 ölü, 4 yaralı 16 katlı binada yangın faciası: 8 ölü, 4 yaralı 29 Temmuz 2022 Cuma Saat: 11:45 Rusya'nın başkenti Moskova'da 16 katlı binada çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e39e2f0add5d70555e5183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden klima uyarısı: ''Çok riskli'' Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti Tatil cennetini karanlığa gömen hırsıza suç üstü 5. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Konser sahnesinde kabus! Dev ekran sanatçıların üzerine düştü CHP'den ''çılgın'' seçim vaadi: ''Hepsini balyozlarla kıracağız!'' Ateşli sahneleri çok konuşulmuştu: Demet Özdemir yeni dizisinde de yine çok cesur Şehidimiz var! Yeni gün acı haberle başladı Canlı yayında asgari ücrete yüzde 50’ye yakın zam bombası