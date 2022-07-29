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  4. 16 katlı binada yangın faciası: 8 ölü, 4 yaralı

16 katlı binada yangın faciası: 8 ölü, 4 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 16 katlı binada çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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