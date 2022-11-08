16 milyon yıllık keşif! Kuzu otlatırken buldu: Ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir vatandaş, kuzu otlattığı sırada eşine çok az rastlanabilecek bir keşif yaptı.

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