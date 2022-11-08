Anasayfa Video Galeriler Gündem 16 milyon yıllık keşif! Kuzu otlatırken buldu: Ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü 16 milyon yıllık keşif! Kuzu otlatırken buldu: Ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü 08 Kasım 2022 Salı Saat: 20:25 Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir vatandaş, kuzu otlattığı sırada eşine çok az rastlanabilecek bir keşif yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636a90ffebc5e41f9568c7e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düzce'de bir aileyi yok etti: Yedikleri 'zehir'in fotoğrafı ortaya çıktı İstanbul'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var İETT ile İstanbul yollarında kadın şoför sayısı artıyor Lisede olay: Oğluna ''şişman'' diye genci dövdü İETT şoförü, engelli vatandaşı tehdit edip saldırdı! Ankara'da korku dolu anlar! Trafikte bayıldı, aracı diğer sürücüler durdurdu Irkçılık yapan üniversite öğrencisi tutuklandı İstanbul'da taksi şoföründen kadın yolcuya öldüresiye dayak Bahçeli: ''AK Parti'nin HDP ile görüşmesi doğaldır''