Anasayfa Video Galeriler Gündem 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 02 Haziran 2024 Pazar Saat: 12:56 Güncelleme: 02 Haziran 2024 Pazar 12:56 Milli Savuma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665c41ca306e58f4e50d1393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 aylık enflasyon farkı belli oluyor: Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Mezuniyet töreni meydan savaşına dönüştü; sandalyeler havada uçuştu İstanbul'da çöken binada skandal detaylar 12 saat süren kabus: İki ilde ciğerlerimiz yandı Uzmanı açıkladı: El Nino gidiyor, La Nina geliyor İstanbul'da 3 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza yağdı İstanbul'da teknede korku dolu anlar 3 ilçede yeniden seçim: Oy verme işlemi başladı