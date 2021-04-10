Anasayfa Video Galeriler Gündem 16 terörist böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı 16 terörist böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı 10 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 17:25 Mardin'in Bagok ve Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6071b5732d01f57fa3091e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Yaralılar var Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı Burnunda çıkan siğil hayatını kabusa çevirdi Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti Vatandaşa ücretsiz patates, soğan ve çeltik dağıtılacak Çukur dizisinde bir ayrılık daha Tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var! Tunceli kırsalı Eren-7 operasyonuyla temizleniyor Karayipler'de yanardağ patladı