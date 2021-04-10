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  4. 16 terörist böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı

16 terörist böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı

Mardin'in Bagok ve Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

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