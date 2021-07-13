Anasayfa Video Galeriler Gündem 16 yaşındaki Aysel'in öldüğü kaza kamerada 16 yaşındaki Aysel'in öldüğü kaza kamerada 13 Temmuz 2021 Salı Saat: 09:25 İzmir'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Aysel C.'ye çarparak ölümüne neden olan sürücünün, kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ed31d872268d52690218a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elektrik ve doğal gaz zammının nedenini Bakan canlı yayında açıkladı Türk bayrağına saldırı kamerada! Koparıp, çöpe attı Kız kardeşlerini rehin aldı... Özel harekattan nefes kesen operasyon Beşiktaş, Mehmet Topal transferini açıkladı Koronavirüs hastalarının olduğu hastanede yangın: 41 ölü İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe attı! Karın germe ameliyatı sonrası hayatı kabusa döndü Saçlarından sürükledikleri kadını tekme tokat dövdüler Şüphelendiği için kaydı başlattı, böyle görüntüledi!