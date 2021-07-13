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16 yaşındaki Aysel'in öldüğü kaza kamerada

İzmir'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Aysel C.'ye çarparak ölümüne neden olan sürücünün, kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

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