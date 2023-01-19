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16 yaşındaki çocuk pompalıyla dehşet saçtı

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Ankara’da 16 yaşındaki bir çocuk 2 arkadaşıyla bindiği taksi şoförü ile tartıştıktan sonra araçtan inip elindeki pompalıyla taksiyi yaylım ateşine tuttu.

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