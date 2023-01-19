Anasayfa Video Galeriler Gündem 16 yaşındaki çocuk pompalıyla dehşet saçtı 16 yaşındaki çocuk pompalıyla dehşet saçtı 19 Ocak 2023 Perşembe Saat: 11:25 Güncelleme: 19 Ocak 2023 Perşembe 11:25 Ankara’da 16 yaşındaki bir çocuk 2 arkadaşıyla bindiği taksi şoförü ile tartıştıktan sonra araçtan inip elindeki pompalıyla taksiyi yaylım ateşine tuttu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c8fe755d112934dd194053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alıcı da satıcı da çaresiz: İkinci el otomobil piyasası kitlendi! Yer: Bursa... Gökyüzünde ''UFO''yu gören telefona sarıldı Sahte evrakla devleti zarara uğratmışlar; onlarca gözaltı var! Sedat Peker'in avukatından canlı yayında 14 Mayıs açıklaması Bodrum'da sahilde dehşet! Yarım ceset kıyıya vurdu! Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem Yabancı plakalı araçla silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı ''6’lı masaya dilekçe yazıp aday olmak istiyorum diyebilirim'' Davutoğlu'ndan Erdoğan'a rest: ''Mal varlıkları araştırılsın!''