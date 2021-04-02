16 yaşındaki çocuk sokak ortasında dehşet saçtı

İstanbul Kağıthane'de 16 yaşındaki bir kişi, eski sevgilisiyle konuştuğunu iddia ettiği genci ve arkadaşını sokak ortasında tabancayla vurdu.

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