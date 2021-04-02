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  4. 16 yaşındaki çocuk sokak ortasında dehşet saçtı

16 yaşındaki çocuk sokak ortasında dehşet saçtı

İstanbul Kağıthane'de 16 yaşındaki bir kişi, eski sevgilisiyle konuştuğunu iddia ettiği genci ve arkadaşını sokak ortasında tabancayla vurdu.

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