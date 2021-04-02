Anasayfa Video Galeriler Gündem 16 yaşındaki çocuk sokak ortasında dehşet saçtı 16 yaşındaki çocuk sokak ortasında dehşet saçtı 02 Nisan 2021 Cuma Saat: 11:51 İstanbul Kağıthane'de 16 yaşındaki bir kişi, eski sevgilisiyle konuştuğunu iddia ettiği genci ve arkadaşını sokak ortasında tabancayla vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6066db05d70b9a30b32552c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı İzmir'de gece kulübünde kanlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı Türkiye'nin sonu gelmeyen haberi: Bu köpek konuşuyor! TikTok fenomeninin 1 Nisan şakası viral oldu ''İbrahim Tatlıses beni tehdit etti!'' Okulda flüt faciası: 14 kişi koronavirüse yakalandı 1 Nisan şakası kötü bitti! Polisle çatıştılar Tren raydan çıktı: 36 ölü, 60 yaralı 1 Nisan şakası kötü bitti! Polisle çatıştılar