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16 yaşındaki çocuk, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu H.K. (23), tartıştığı 16 yaşındaki E.G. tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürüldü.

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