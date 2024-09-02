Anasayfa Video Galeriler Gündem 16 yaşındaki çocuk, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü 16 yaşındaki çocuk, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü 02 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 07:53 Güncelleme: 02 Eylül 2024 Pazartesi 07:53 Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu H.K. (23), tartıştığı 16 yaşındaki E.G. tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d544b3a7444b8a8e07fd03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın mühimmat deposu böyle havaya uçuruldu İzmir'de dehşet gecesi: 2 kişiyi gasbederek öldürdü, 16 yaşındaki kızı ağır yaraladı Sınır kapısında bıçaklı kavga kamerada İstanbul'da okullar açıldı; trafik çilesi başladı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile buluştu: İşte masadaki konu İstanbul'da sokak hayvanı katliamı: 25 kedi ve köpek öldürüldü İskele ile gemi arasındaki boşluktan denize düştü 10 katlı binada korkutan yangın: Alevler çatıyı sardı Bu balın kilosu 300 bin liraya satıldı