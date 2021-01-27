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  3. 27 Ocak 2021 22:05

16 yaşındaki genci sokak ortasında öldürmüştü! Cinayet anı güvenlik kamerasında

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Üst geçidi kullanmadı, kendisine çarpan şoförle tartıştı
Üst geçidi kullanmadı, kendisine çarpan şoförle tartıştı
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Koronavirüs aşı tesisinde bomba paniği!
Koronavirüs aşı tesisinde bomba paniği!
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Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
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Erdoğan'dan normalleşme için yeni açıklama
Erdoğan'dan normalleşme için yeni açıklama
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Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi
Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi
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Müge Anlı'nın canlı yayınında gözaltına alındı
Müge Anlı'nın canlı yayınında gözaltına alındı
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