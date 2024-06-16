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16 yaşındaki kızı karnından bıçakladı

İstanbul Bakırköy'de bir kişi, 16 yaşındaki eski kız arkadaşı D.A.'yı karnından bıçakladı. Saldırının ardından kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, saldırgan Esenyurt'ta gözaltına alındı.

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