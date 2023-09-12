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  4. 167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı

167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı

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Rusya’nın Soçi kentinden 161 yolcu, 6 mürettebat ile kalkan yolcu uçağı bir tarlaya araziye acil iniş yaptı.

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