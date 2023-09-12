Anasayfa Video Galeriler Gündem 167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı 167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı 12 Eylül 2023 Salı Saat: 12:25 Güncelleme: 12 Eylül 2023 Salı 12:25 Rusya’nın Soçi kentinden 161 yolcu, 6 mürettebat ile kalkan yolcu uçağı bir tarlaya araziye acil iniş yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65002e987e55cd0fd22ffb23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mezarlıkta tüyleri diken diken eden skandal görüntüler Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia'ya bir müjdeli haber daha 4 terörist daha öldürüldü Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor Güpe gündüz kanlı tartışma! Sokak ortasında bıçaklandı Bilim adamı 9 gün sonra mahsur kaldığı mağaradan çıkartıldı Yolcu uçağında cinsel ilişkiye girerken yakalandılar AK Parti'nin ''muhtemel'' İBB adayı dolar kurunu böyle unuttu İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirirne girdi