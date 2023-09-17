Anasayfa Video Galeriler Gündem 17 DEAŞ'lı terörist silahlarıyla birlikte yakalandı 17 DEAŞ'lı terörist silahlarıyla birlikte yakalandı 17 Eylül 2023 Pazar Saat: 16:46 Güncelleme: 17 Eylül 2023 Pazar 16:46 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 17 terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650703192db34b3566537ba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'nin 2024 seçimleri için İstanbul şarkısı belli oldu Mustafa Sarıgül'den Sputnik'teki greve destek ziyareti İstanbul'daki ''çocuk doktoru skandalı''nda kan donduran ifade Kan donduran kaza: Hız ibresi 240 km'de takılı kaldı Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 5 ölü, 21 yaralı Brezilya’da uçak kazası: 14 ölü Alanya'da orman yangını Terörden temizlenen gizli cennetler turizme açılıyor Bolu'daki orman yangını 22,5 saatte kontrol altında