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17 DEAŞ'lı terörist silahlarıyla birlikte yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 17 terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

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