Anasayfa Video Galeriler Gündem 17 ilde yeni FETÖ dalgası: Onlarca gözaltı var 17 ilde yeni FETÖ dalgası: Onlarca gözaltı var 06 Haziran 2024 Perşembe Saat: 09:10 Güncelleme: 06 Haziran 2024 Perşembe 09:10 17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen ‘Kıskaç-19’ operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666152d48fcbcfdbd20f3693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunan restoranında İzmir Marşı sürprizi Mabel Matiz'den Kürtçe şarkı sürprizi Yer Ankara... Öğretmeni down sendromlu öğrenciye saldırdı Karadeniz'de can pazarı: Tur teknesi battı, ölüm kalım savaşı kamerada Yabancı uyruklu veli okul müdürü ve müstahdeme zincirle saldırdı İstanbul'da lüks otelde yangın İstanbul'da 5 katlı bir binada daha çökme Gece gündüz alışveriş, sınırsız eğlence: Van sokakları İranlı turistlerle doldu taştı Adana alev alev yanıyor: Sıcak hava otomobili yaktı