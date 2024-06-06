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  4. 17 ilde yeni FETÖ dalgası: Onlarca gözaltı var

17 ilde yeni FETÖ dalgası: Onlarca gözaltı var

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17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen ‘Kıskaç-19’ operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı.

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