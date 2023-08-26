Anasayfa Video Galeriler Gündem 17 katlı otelde büyük yangın 17 katlı otelde büyük yangın 26 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 16:50 Gaziantep'te atıl durumdaki otelde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ea033cb0832b510a4e91e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Öldüren tokat kamerada! Türkiye bu görüntüleri konuşuyor İstanbul'da ağaçlık alanda yangın Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar Ev sahibi dehşet saçtı: Kiracılarını bıçaklayıp, köpeklerini öldürdü Ehliyetsiz yakalanan sürücüden ilginç tehdit: ''Şimdi ararım ve buraya yığarım'' Cami çıkışında husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 9 yaralı Tatil cennetinde korkutan yangın Erdoğan'dan muhalefete ''ölmüş at'' benzetmesi