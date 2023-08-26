  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 17 katlı otelde büyük yangın

17 katlı otelde büyük yangın

Gaziantep'te atıl durumdaki otelde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Öldüren tokat kamerada! Türkiye bu görüntüleri konuşuyor
İstanbul'da ağaçlık alanda yangın
Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu
Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar
Ev sahibi dehşet saçtı: Kiracılarını bıçaklayıp, köpeklerini öldürdü
Ehliyetsiz yakalanan sürücüden ilginç tehdit: ''Şimdi ararım ve buraya yığarım''
Cami çıkışında husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 9 yaralı
Tatil cennetinde korkutan yangın
Erdoğan'dan muhalefete ''ölmüş at'' benzetmesi