17 yaşındaki çocuk direksiyon başına geçince olanlar oldu
12 Temmuz 2019 15:45
17 yaşındaki çocuk direksiyon başına geçince olanlar oldu
Antalya’da, bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 10 yaşlarındaki çocuk, sürücüsü 17 yaşında olan bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savruldu. Kaza sonrası korkup kaçan sürücü daha sonra emniyete gidip ifade verdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza sonrası, yaralanan çocuk için mahalleliler seferber oldu. Kaza, 9 temmuz salı günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi...