Anasayfa Video Galeriler Gündem 17 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu 17 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu 23 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 13:55 Güncelleme: 23 Kasım 2022 Çarşamba 13:55 Çorum'da bir inşaat alanında 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637dfc23cad98f07e8396d87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Operasyon bölgesinden yeni görüntüler! Hainler işte böyle vuruldu Mustafa Sarıgül'den güldüren gaf! Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 68 yaralı var Susuzluk alarmı! Baraj kurudu, 15-20 günlük su kaldı Bakan Nebati: 13 ton 513 kilo altın toplandı Depremde İstanbul'da tek yaralanan o oldu Fahiş fiyata karşı yeni formül: ''Kar sınırı getirilsin'' Erdoğan bir kez daha açıkladı: Esad ile görüşecek mi ? Kandilli açıkladı: Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi?