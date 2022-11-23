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17 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu

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Çorum'da bir inşaat alanında 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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