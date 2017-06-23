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  3. 23 Haziran 2017 16:45

17 yaşındaki genç kız AVMde intihar etti

Hatay'ın Antakya ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğu bir alışveriş merkezinin 4. katından atlayarak intihar etti.

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