Anasayfa Video Galeriler Gündem 17 yaşındaki kıza istismar iddiası: Baltayla ortalığı birbirine kattı 17 yaşındaki kıza istismar iddiası: Baltayla ortalığı birbirine kattı 25 Ekim 2024 Cuma Saat: 16:11 İstanbul Fatih'te bir kişi, 17 yaşındaki kızını istismar ettiği gerekçesiyle K.Y.'ye (28) baltayla saldırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, o anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671b98ecb793068faf0db9c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: Hava Kuvvetlerimiz ve MİT bu alçak saldırıya cevabımızı verdi Okan Buruk apar topar ameliyata alındı Alanya Kalesi'nden bisiklet inen genç sosyal medyayı salladı Maldivler değil Türkiye: Sonbaharda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı ''Böylesi ancak Türkiye'de olur'' dedirten mezarlık Güneşli sonbaharın en gözde rotasıydı; o da yok oldu! Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 18 terörist etkisiz hale getirildi Narin kaybolmadan 1 saat önce... Küçük kızın koşarak kaçtığı anlar kamerada Hobi olarak başladı, şimdi ekmek kapısı oldu: 4 dönümden 7 tonluk hasat!