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  4. 17 yaşındaki kıza istismar iddiası: Baltayla ortalığı birbirine kattı

17 yaşındaki kıza istismar iddiası: Baltayla ortalığı birbirine kattı

İstanbul Fatih'te bir kişi, 17 yaşındaki kızını istismar ettiği gerekçesiyle K.Y.'ye (28) baltayla saldırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.

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