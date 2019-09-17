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  3. 17 Eylül 2019 14:35

17 yaşındaki kızı köpek yüzünden acımasızca darp ettiler

Ankara'da köpek yüzünden tartıştıkları kişiler tarafında darp edilen anne ve kızı hastanelik oldu. Yargıya taşınan olayla ilgili inceleme sürüyor.

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