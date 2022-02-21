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17 yaşındaki kızın vurulduğu anlar kameraya yansıdı

Bursa'da bir polis memuru, boşandığı eşini silahla öldürmüştü. Saldırıda esnasında 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kızın vurulma anı kameraya yansıdı.

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