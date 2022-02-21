Anasayfa Video Galeriler Gündem 17 yaşındaki kızın vurulduğu anlar kameraya yansıdı 17 yaşındaki kızın vurulduğu anlar kameraya yansıdı 21 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 11:46 Bursa'da bir polis memuru, boşandığı eşini silahla öldürmüştü. Saldırıda esnasında 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kızın vurulma anı kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621351569f91f86385379e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İran'da savaş uçağı düştü Alevler gökyüzüne yükseldi! Gece yarısı korkutan yangın Hırsızlık için girdi, imamı bıçakladı Rus devlet televizyonu Erdoğan'ı hedef aldı Canlı yayında AK Partili isme ''ekonomik kriz'' müdahalesi! Zonguldak'ta denize sıfır ''çöplük''te, piknik keyfi! Melih Gökçek eski defterleri açtı: ''AK Parti hata yaptı'' İstanbul'da ''geçinemiyoruz'' eylemi! Onlarca kişi sokağa indi Ünlü futbolcunun annesine yumruklu saldırı