  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Kasım 2020 18:20

17 yaşındaki suç makinesini dövmesi ele verdi!

Bursa'nın İznik ilçesinde, 3 iş yerinden hırsızlık yapan ve 52 şu kaydı bulunan 17 yaşındaki şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilen dövmesinden kimliği saptanarak yakalandı.

Video Galeri
Kılıçdaroğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması
Video Galeri
Gazeteci Müyesser Yıldız tahliye oldu
Gazeteci Müyesser Yıldız tahliye oldu
Video Galeri
İzmir depreminde ağır hasar gören bina sayısı açıklandı
İzmir depreminde ağır hasar gören bina sayısı açıklandı
Video Galeri
Nesli tehlike altındaydı... Araba çarptı!
Nesli tehlike altındaydı... Araba çarptı!
Video Galeri
Sosyal medyadan canlı yayındayken kaza yaptı
Sosyal medyadan canlı yayındayken kaza yaptı
Video Galeri
Süt banyosundan sonra bir skandal video daha!
Süt banyosundan sonra bir skandal video daha!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM