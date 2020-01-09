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  3. 09 Ocak 2020 13:35

176 kişiye mezar olan uçağın patlama anı görüntüleri

İran’ın başkenti Tahran’da Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının yere çakılmasından sonra meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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