  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Haziran 2019 11:25

18 bin 450 seçmenin oy kullanacağı okuldaki yoğunluk havadan görüntülendi

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu’nda sabah sandıkların açılmasından itibaren yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Okulda 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için tercih yapacak. 18 bin 450 kayıtlı seçmen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Avcılar’daki Leyla...

Video Galeri
93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı
93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı
Video Galeri
Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu oyunu kullandı
Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu oyunu kullandı
Video Galeri
Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği
Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği
Video Galeri
Sanatçı Oğuzhan Koç oyunu kullandı
Sanatçı Oğuzhan Koç oyunu kullandı
Video Galeri
Diyarbakır’da yılanların dansı
Diyarbakır’da yılanların dansı
Video Galeri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM