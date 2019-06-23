18 bin 450 seçmenin oy kullanacağı okuldaki yoğunluk havadan görüntülendi
23 Haziran 2019 11:25
18 bin 450 seçmenin oy kullanacağı okuldaki yoğunluk havadan görüntülendi
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu’nda sabah sandıkların açılmasından itibaren yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Okulda 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için tercih yapacak. 18 bin 450 kayıtlı seçmen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Avcılar’daki Leyla...