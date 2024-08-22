Anasayfa Video Galeriler Gündem 18 ilde büyük operasyon: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi 18 ilde büyük operasyon: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi 22 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 09:26 Güncelleme: 22 Ağustos 2024 Perşembe 09:26 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c6da2a43515809cc0712b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzman isimden anne ve babalara bilgisayar oyunları için kritik uyar Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altında Apollon Smintheus Tapınağı'nda 1700 yıllık keşif İstanbul'un barajlarında yeniden alarm zilleri çalmaya başladı Bunu yapan ev sahipleri yandı: 100 bin TL cezası var Tacizciye tuzak kurup, öldüresiye dövdüler İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı Asker eğlencesinde ortalık karıştı: 1 polis yaralı, 2 gözaltı Şehir eşkıyaları taksiciyi dövüp, aracını gasbetti