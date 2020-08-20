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  3. 20 Ağustos 2020 12:10

18 ilde yasa dışı bahis operasyonu!

İstanbul merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 58 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Arnavutköy'de ev ve iş yerlerini su bastı
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