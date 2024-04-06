18 yaşında muhtar oldu: Mahalle hizmet etmek için çok heyecanlıyım

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı olan 2 bin kişilik nüfusa sahip Hisar Mahallesi'nde, Samet Koyun (18) yerel seçimlerde 10 rakibini geride bırakarak muhtar oldu.

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