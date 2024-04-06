Anasayfa Video Galeriler Gündem 18 yaşında muhtar oldu: Mahalle hizmet etmek için çok heyecanlıyım 18 yaşında muhtar oldu: Mahalle hizmet etmek için çok heyecanlıyım 06 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 16:16 Güncelleme: 06 Nisan 2024 Cumartesi 16:16 Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı olan 2 bin kişilik nüfusa sahip Hisar Mahallesi'nde, Samet Koyun (18) yerel seçimlerde 10 rakibini geride bırakarak muhtar oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66114b158df458f350034fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya’da sel! Baraj patladı; yüzlerce kişi tahliye edildi Yerel seçimleri kazanıp, mazbatasını aldıktan sonra büyük bir şok yaşadı Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü DEAŞ militanları İstanbul'da yakalandı İstanbul siste kayboldu! Kartpostallık görüntülerle, boğaz trafiği askıya alındı Üniversiteli genç kıza kurşun yağmuru: 15 boş kovan bulundu Mansur Yavaş konuşurken belediyeye ''T.C.'' tabelası asıldı Şanlıurfa’da otogarda silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı Muhtar olamadı ama fenomen oldu: Sağlık Bakanına şiir yazan çoban aday akrabalarına sitem etti