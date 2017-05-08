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  3. 08 Mayıs 2017 17:45

18 yaşındaki genç keneden öldü

Sivas'ın Zara ilçesinde kenenin ısırdığı 18 yaşındaki genç, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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