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  4. 18 yaşındaki genç kız sevgilisi tarafından sokak ortasında katledildi

18 yaşındaki genç kız sevgilisi tarafından sokak ortasında katledildi

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Türkiye yeni güne yine bir kadın cinayeti haberiyle başladı. Kayseri'de 18 yaşındaki gencecik bir kız çocuğu eski sevgilisi tarafından sokak ortasında katledildi.

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