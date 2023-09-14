18 yaşındaki genç kız sevgilisi tarafından sokak ortasında katledildi

Türkiye yeni güne yine bir kadın cinayeti haberiyle başladı. Kayseri'de 18 yaşındaki gencecik bir kız çocuğu eski sevgilisi tarafından sokak ortasında katledildi.

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