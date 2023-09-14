Anasayfa Video Galeriler Gündem 18 yaşındaki genç kız sevgilisi tarafından sokak ortasında katledildi 18 yaşındaki genç kız sevgilisi tarafından sokak ortasında katledildi 14 Eylül 2023 Perşembe Saat: 09:45 Güncelleme: 14 Eylül 2023 Perşembe 09:45 Türkiye yeni güne yine bir kadın cinayeti haberiyle başladı. Kayseri'de 18 yaşındaki gencecik bir kız çocuğu eski sevgilisi tarafından sokak ortasında katledildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6502ac054d8f9b0b2c336913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pusu kurup aracıyla ezerek öldürdü! Kan donduran cinayet kamerada Polis aracı olan TOGG görev başı yaptı İBB'den TÜVTÜRK hamlesi Cübbeli Ahmet: ''Erdoğan çok sinirli dediler, dedim ben de sinirliyim'' Dünür kavgasında ortalık karıştı; 10 gözaltı var Eli kaleşnikoflu motorize şehir eşkıyaları böyle yakalandı İstanbul’un dizelden elektrikliye ilk otobüs dönüşümü gerçekleştirildi Zonguldak’ta maden ocağında göçük Meksika uzaylı cesetlerini sergiledi