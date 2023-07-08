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18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu

İstanbul Başakşehir'de 18 yaşındaki bir genç parkta ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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