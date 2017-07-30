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  3. 30 Temmuz 2017 09:50

18 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklandı

Konya’da 18 yaşında olduğu öğrenilen bir genç sokak ortasında kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Video Galeri
Suriyeliler konteyner kentte kendi sebzelerini üretiyor
Suriyeliler konteyner kentte kendi sebzelerini üretiyor
Video Galeri
Sarayburnu açıklarında yaşanan can pazarı kamerada
Sarayburnu açıklarında yaşanan can pazarı kamerada
Video Galeri
Fabrika bahçesindeki eğlenceye müdahale
Fabrika bahçesindeki eğlenceye müdahale
Video Galeri
Başkentte silahlı çatışma: 5 yaralı
Başkentte silahlı çatışma: 5 yaralı
Video Galeri
Bisikletiyle gezintiye çıkan genç dağda mahsur kaldı
Bisikletiyle gezintiye çıkan genç dağda mahsur kaldı
Video Galeri
81 ilde 32 bin personelle dev uygulama
81 ilde 32 bin personelle dev uygulama
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