18 yıllık cinayet çözüldü; kayıp olarak aranıyordu, katili en yakın arkadaşı çıktı

Kütahya'da tam 18 yıldır kayıp olarak aranan bir kişinin, öldürülerek toprağa gömüldüğü belirlendi. Soruşturmada katil zanlısı da öldürülen kişinin en yakın arkadaşı çıktı.

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