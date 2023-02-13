Anasayfa Video Galeriler Gündem 185 saat sonra gelen mucize: 10 yaşındaki Ayça kurtarıldı 185 saat sonra gelen mucize: 10 yaşındaki Ayça kurtarıldı 13 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 22:45 Güncelleme: 13 Şubat 2023 Pazartesi 22:45 Kahramanmaraş'ta, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanın enkazında kalan 10 yaşındaki Ayça Çebni, 185 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ea935135437c40e07fa053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Enkazdan 72 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Hazal'dan haber var Başkanın istifasını isteyen Kılıçdaroğlu, SPK'ya gitti Deprem bölgesindeki TOKİ konutları hasar gördü mü? İfade veren Oğuzhan Uğur'dan ilk açıklama Mansur Yavaş’tan Hatay Havalimanı açıklaması: ''Bunlar ayıp şeyler'' video Binlerce yapının yok olduğu Adıyaman’da şaşırtan bina İstanbul'da deniz 15 metre çekildi Deprem fırtınası, obruklar yarattı! Korkutan manzara