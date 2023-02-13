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  4. 185 saat sonra gelen mucize: 10 yaşındaki Ayça kurtarıldı

185 saat sonra gelen mucize: 10 yaşındaki Ayça kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ta, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanın enkazında kalan 10 yaşındaki Ayça Çebni, 185 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

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